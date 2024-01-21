Женщина порой не может сдержать эмоции.

Актриса Елена Кравец рассказала, что по-разному воспитывает своих троих детей и иногда ей стыдно за свое поведение. Об этом женщина откровенно сказала в шоу "Вдома поговоримо".

"Я никогда так не кричала на старшую свою Машу, как иногда кричу на малых. И мне кажется, что они должны понимать, что тяжело, война в стране, такие обстоятельства, много работы..."- вытирая слезы, сказала Елена.

Она добавила, что может повысить голос на двойняшек, однако потом корит себя за это.

"Я понимаю, что иногда кричу на них. И когда кричу, то Маша меня останавливает. Я кричу: "Вы что, оф*гели? Вы представляете, что все вокруг вас крутится? На вас тут что, кто-то кричит? И Маша мне такая: "Ну, мама, это сейчас лишнее", - вспомнила историю Кравец.

Елена добавила, что именно из-за двойняшек она вернулась из вынужденной эмиграции, которая была у нее в начале войны. Женщина больше не хотела быть только мамой, а стремилась вернуться к карьере.

"Я начинала злиться на детей, что из-за них я должна быть не дома. Но ведь они не виноваты. Это их безопасность, но мне так некомфортно. Я поняла, что они не должны это вывозить", - сказала она.

А вот старшая дочь Елены - Маша - была более "удобным" ребенком. Она могла подстраиваться под обстоятельства и жизнь родителей.

"Маша выросла, интегрировалась, приняла правила жизни и ушла. А эти двое они как бы устанавливают свои правила. Они хотят, чтобы все подстроились под их жизнь. Я когда-то услышала фразу, что дети приходят либо для радости, либо для учебы. И недавно сказала двойняшкам, что вы должны быть благодарны Маше, что она была для радости, потому что вас бы не было вообще. Я понимаю, что Катя и Ваня пришли для учебы", - подчеркнула актриса.

Напомним, Елена Кравец воспитывает троих детей: 20-летнюю Машу и 7-летних двойняшек Ивана и Катю. Раньше старшая дочь говорила о том, что обижалась на звездную мать и даже ходила три дня к психологу. Однако сейчас в их отношениях все хорошо.

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