Россияне объявили артиста, который сейчас проходит лечение в рехаби, в федеральный и международный розыск

В России объявили в розыск известного российского рэпера Алишера Моргенштерна, на имущество которого ранее наложили арест. Стало известно, какова причина такого решения властей страны-агрессора и как прокомментировал новость адвокат артиста.

Как сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на собственные источники, решение о розыске исполнителя выдал Следственный комитет РФ. Причиной этого, как утверждают россияне, стало нарушение Моргенштерном закона об "иностранных агентах". Как известно, в список "иноагентов" его внесли в 2022 году.

Адвокат Алишера Сергей Жорин уже прокомментировал новость об этом. Он не стал ни опровергать розыск его подзащитного, ни подтверждать его. По его словам, у следствия нет причин, чтобы объявлять рэпера в розыск.

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"Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер сейчас находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял", - подчеркнул Жорин.

Ранее артист, который сейчас молчит о войне в Украине, сообщил, что в январе 2025 года начинает лечение в реабилитационном центре. У него была депрессия и нервные срывы. А также были зависимости, из-за чего он не мог выступать.

В сентябре прошлого года в РФ возбудили уголовное дело против Моргенштерна по факту уклонения от исполнения обязанностей "иноагента". Причиной стало то, что исполнитель, несмотря на два наложенных на него в течение года штрафа, распространял в сети контент без маркировки. За невыполнение обязанностей "иноагента" ему грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что Алишер сбежал из России из террористической страны еще в 2021 году. Тогда он переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Поводом для выезда стали обвинения о торговле наркотиками главы СК РФ Бастрыкина в сторону артиста. С тех пор россиянин не возвращался в РФ, а затем ему запретили въезд и в ОАЭ.

Сейчас он живет в Израиле и молчит о полномасштабном вторжении россиян. Хотя в 2022 году его позиция была более четкой. Он высказывания против войны и даже выпустил антивоенный трек "12".

Напомним, ранее Моргенштерн вышел на связь с рехаба и прокомментировал арест его имущества в РФ. По его словам, об аресте недвижимости он узнал из новостей и пошутил, что дом ни в чем не виноват.

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