Легендарная итальянская актриса поделилась с поклонниками снимком с очередной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram снимок из новой фотосессии для одной из самых известных ювелирных марок.

Читайте такжеМоника Беллуччи в платье от известного дизайнера предстала в нежном образеВ частности, она поделилась кадром с фотосессии для французского дома по производству часов и ювелирных изделий cartier. На фото Беллуччи предстала в фиолетовом гольфе, поверх которого надела элегантный комбинезон ярко-оранжевого цвета. На плечо актриса накинула кожаную куртку коричневого цвета.

Волосы актрисы уложены в стильную прическу с легкими локонами, также она нанесла легкий макияж с акцентом на глаза. На руке у Беллуччи красуются часы от известной марки.

"Разные стили для разных периодов съемок", - подписала фото звездная актриса.

Автором снимка стал французский рекламный, фэшн и beauty фотограф Тиемо Сандер. Он известен тем, что снимает яркие и женственные фотографии. Среди его клиентов Marie Claire France, Elle Span, Soon International.

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Автор: Ирина Погорелая