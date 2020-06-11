Роскошная Моника Беллуччи предстала в чувственном образе (фото)
20:29, 11 июня 2020Звезды
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Беллучи порадовала поклонников новым образом.
Моника Беллуччи / фото instagram.com/monicabellucciofficiel
Итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала новый роскошный образ.
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Фото в нежном луке она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Беллуччи позирует в длинном кардигане песочного цвета и контрастным узором, а также белых брюках.
На артистке нет никаких украшений. Но это нисколько не портит вид, а лишь добавляет образу чувственности и натуральности.
"Прекрасная леди", "Красавица", "Изысканная! Потрясающая! Божественная!" - прокомментировали поклонники.
Напомним, ранее Беллуччи сфотографировалась для глянца в роскошном образе. Актриса сделала акцент на синий цвет и выглядела просто по-королевски.
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