Роскошная Моника Беллуччи предстала в чувственном образе (фото)

Беллучи порадовала поклонников новым образом.

Итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала новый роскошный образ.

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Фото в нежном луке она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Беллуччи позирует в длинном кардигане песочного цвета и контрастным узором, а также белых брюках.

На артистке нет никаких украшений. Но это нисколько не портит вид, а лишь добавляет образу чувственности и натуральности.

"Прекрасная леди", "Красавица", "Изысканная! Потрясающая! Божественная!" - прокомментировали поклонники.

Напомним, ранее Беллуччи сфотографировалась для глянца в роскошном образе. Актриса сделала акцент на синий цвет и выглядела просто по-королевски.

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