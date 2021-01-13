Для отдыха у водопада артистка выбрала купальник лимонного цвета.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхают на Бали и балуют поклонников эффектными снимками оттуда.

Читайте такжеНастю Каменских раскритиковали за фото в купальникеВ этот раз звездная пара сфотографировалась у водопада Канто Лампо. Кадры Надя опубликовала на своей странице в Instagram.

Дорофеева и Дантес поднялись высоко на камни и позировали, слившись в поцелуе. "Это Вова, я и водопад Kanto Lampo 🤍", - подписала фото звезда.

На этой же локации, под водопадом, Надя позировала и сама: она предстала в желтом бикини. Поклонники в восторге от снимков поп-исполнительницы.

Кто такая Надя Дорофеева

Дорофеева — популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло". Самые популярные песни коллектива - "Имя 505", "Тролль", "На стиле".

19 ноября 2020 года артистка отправилась в сольное плавание под псевдонимом DOROFEEVA. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit.

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Автор: УНИАН