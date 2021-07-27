Актриса заявила, что она и без наград выживет.

Недавно актриса театра Лия Ахеджакова во время спектакля "Первый хлеб" произнесла монолог, который оскорбил ветеранов.

В связи с этим общественная организация "Офицеры России" подали жалобу в генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на спектакль из-за оскорбления ветеранов.

Так, Ахеджакова решила ответить истцам заявив, что на чувствах ветеранов очень легко играть. При этом сами они в театр не ходят и спектакли не смотрят.

"Мы примерно в театре знаем, кто науськал. Какой-то идиот написал или этот стукач донес этим военным, что я на кладбище пьяная ругаюсь матом. Да вы что, с ума сошли, что ли? Там никакого поругания ветеранов нет. Наоборот, обращение к ним. Она разговаривает с могилами тех, кто там лежит. И среди них один ветеран Великой Отечественной", - сказала актриса в комментарии телеканалу "Дождь".

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Также она добавила, что кто-то предложил лишить ее звания Народной артистки.

"У меня зрители по всему миру, ребята. Могу быть не народной. Забирайте! Забирайте "Ники" мои, забирайте государственную премию! Ребята, берите себе на память. Я без вас и этих наград выживу", – ответила Лия.

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Автор: Диана Могилевич