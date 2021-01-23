Актриса подчеркнула, что даже погода не помешала россиянам выйти на митинги.

Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова прокомментировала сегодняшние масштабные митинги в РФ, рассказав, что приятно поражена количеством вышедших на улицы людей.

Об этом она рассказала в эфире канала "Украина 24".

Ахеджакова подчеркнула, что все информпространство уже заполнено происходящими сегодня событиями в России.

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"Я не ожидала, я потрясена абсолютно, а Питер еще и переплюнул Москву. А Екатеринбург всех переплюнул. И даже маленькие города. Люди вышли, очевидно, что-то сдвинулось. Я в это не верила. Я думала, что и погода… где-то льет дождь, где-то морозы, где-то уже ночь. Но люди вышли, и они активны, никаких вот разговоров, что маленьких детей должны были вывести и подставить. Ничего этого нет, вышли, действительно, молодые люди и кто постарше. И это настолько неожиданно, и это так прекрасно. Россия проснулась", - сказала Ахеджакова.

Она призналась, что не ожидала увидеть такое количество людей на улицах.

"Мы не ожидали, что приезд Навального станет таким триггером. И его арест, и этот омерзительный суд, эта судья "по вызову" – это вообще нечто невероятное, противозаконное, и это весь мир увидел. Мы не можем предположить, что еще сдвинет сознание людей и даст толчок этому противостоянию. Во всех городах России кричат замечательные трогательные речевки, люди выходят, едут автомобили и сигналят – невероятное произошло. Спасибо Навальному, спасибо его мужеству, что он был на грани смерти, он воскрес – и явился назад в Россию, хотя это очень "стремно", это очень опасно", - отметила она.

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Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.

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Автор: Юрий Годован