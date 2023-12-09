Радостная певица охотно ухаживала за малышом.

Певица Наталья Могилевская "засветилась" в одном из магазинов Киева с маленьким ребенком.

Как сообщил блогер Gopatsa, звезду с девочкой 2-3 лет он лично увидел дням в Киеве на Оскорках. Ему удалось заснять, как счастливая певица вместе с ребенком идет в магазин. По словам Gopatsa, девочка называет Могилевскую мамой.

"Могилевская родила! Откуда, вы спросите, такая информация? Я лично видел ее несколько раз с ребенком в одном из магазинов на Оскороках. Мне даже удалось снять видео. А недавно я услышал, что малышня зовет ее мамой. Ребенку на вид два-три года. И судя по этому возрасту можно сделать вывод, что Могилевская, вероятно, родила до полномасштабного вторжения", - предположил блогер.

Комментаторы отметили, что девочка может быть племянницей Могилевской, ведь на концертах она рассказывала, что ее сестра в начале полномасштабного вторжения находилась на последних месяцах беременности. Другие пользователи предположили, что это действительно может быть ребенок певицы - родной или приемный.

"На концерте она рассказывала, что у нее в начале войны сестра родила. Может это племянница?",

"Она говорила однажды, что планирует забрать ребенка из приюта и сделает это",

"Если это правда, я очень рада за Наташу. Пусть будет счастлива",

- пишут комментаторы.

Наталья Могилевская личная жизнь

Певица дважды выходила замуж. С 2004 по 2005 годы Могилевская жила в браке с бизнесменом Дмитрием Чалым. В 2006 году звезда вышла за бизнесмена Егора Долинина, с ним она состояла в отношениях до 2011 года.

В начале полномасштабной войны Могилевская начала встречаться с мужчиной, имя которого она держит в секрете. Певица признает, что очень счастлива. Летом Могилевская откровенно рассказала о своих мечтах. Она хочет стать матерью та отмечает, что очень долго к этому шла.

Вас также могут заинтересовать новости: