Она отметила, что у россиян выбора все меньше, и его придётся совершить каждому.

Дочь российского актера-пропагандиста Владимира Машкова - Мария Машкова, которая с начала полномасштабного вторжения России отзывается против войны в Украине, отреагировала на заявления диктатора Путина о частичной мобилизации в РФ.

На своей странице в Instagram она призвала граждан России остановить этот "кошмар".

Машкова отметила, что у россиян выбора все меньше, и его придётся совершить каждому: "Либо его совершат за вас. Что тоже выбор".

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"После 24 февраля мне часто снятся кошмары. Они повторяются. Есть один, из-за которого я всегда просыпалась и больше не могла уснуть. Это был сон, где мои младшие братья стреляют в моих друзей в Украине. Дорогие женщины, России! Вы - сильные. Вы - смелые. Всегда такими были, во всяком случае. Во Вторую мировую мы защищали свою Землю. Сейчас нам предлагается потерять мужей, братьев, отцов, детей, друзей на чужой. Защищая людей Донбасса (под моими постами тысячи комментариев именно от этих людей с просьбой пойти к чертовой матери со своей защитой и, если бы мы не пришли в 2014 году, войны бы не было). Мой кошмар прекратился. Мои братья не будут участвовать в этой страшной войне. Мои братья со мной. Остановите свой кошмар. На улицы выходить не призываю ибо я в другой стране и меня там не будет. Но вообще выбора все меньше. И его придётся совершить каждому. Либо его совершат за вас. Что тоже выбор", - написала Машкова.

Отметим, что Мария Машкова с первого дня вторжения России в Украину осуждала войну. Ранее она заявила, что Россия, по-прежнему, убивает мирных жителей Украины, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага, и добавила, что мечтает увидеть Путина в Гааге.

Сейчас сама Машкова живет в Америке и отказалась от любой работы в России.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

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