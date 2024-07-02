'Мне очень повезло': Даша Кацурина публично обратилась к Дантесу

Дантес отреагировал на признание своей возлюбленной.

Ресторатор Даша Кацурина редко проявляет свои чувства и говорит об отношениях с Владимиром Дантесом публично. Как оказалось, у них есть договоренность оберегать их личное от общественности.

Однако спустя два года отношений Даша все же решилась обратиться к Дантесу в своих социальных сетях. Она поблагодарила его за все, что он делает для нее и ее детей от первого брака с Михаилом Кацуриным.

"Эти два года, которые мы вместе, попали на самые трудные периоды в нашей жизни, и я хочу публично поблагодарить тебя, Вов, за то, что ты есть в моей жизни. Ты являешься большой поддержкой и опорой для меня, для нашей семьи. Ты полюбил не только меня, а сразу нас троих, ты слушаешь меня и всегда поддерживаешь, ты моешь пенис Ивану и просыпаешься раньше всех. Ты готовишь вкуснейший гречишный суп и постоянно меня мотивируешь своей силой воли. Мне очень повезло. И сегодня хочется написать об этом публично", - призналась Кацурина.

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На этот пост отреагировал и сам Дантес. В комментариях он назвал Дашу своей любимой.

Такой пост Кацурина сопроводила фотографиями своей семьи, на которых позирует она, Владимир и ее дети. Заметно, что они счастливы вместе.

Напомним, ранее Даша Кацурина снялась топлес и показала снимки поклонникам.

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