Даша Кацурина снялась топлес: Дантес уже отреагировал (фото)

Поклонники сходят с ума по Кацуриной.

Ресторатор и блогерша Даша Кацурина поделилась с поклонниками в Instagram достаточно откровенной фотографией. В кадре она позировала топлес, а вот на нижнюю часть тела она надела бежевые штаны.

Обнаженную грудь Кацурина прикрыла двумя руками, обхватив себя за спину. К камере девушка позирует спиной, но голову все же повернула, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту без макияжа.

Длинные волнистые волосы Даша распустила, благодаря чему фото получилось эффектным, но в то же время очень нежным.

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"Просто уловите смысл. Заставить себя продолжать делать то, что делаете, или остаться там, где вы есть, хоть это сложно или неприятно", - по-философски подписала кадры Кацурина.

Стоит отметить, что на ее новый снимок уже отреагировал ее возлюбленный Владимир Дантес. В комментариях он написал: "Какая ты красивая и нежная".

Как отреагировали поклонники

"Дантес, ты счастливчик"

"Красота"

"Волшебная"

"Вау, Даша"

Напомним, ранее Дантес показал, как с детьми поздравлял Дашу Кацурину с днем рождения.

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