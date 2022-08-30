По словам певицы, беременность ей приписывают уже лет 10.

Украинская певица Настя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности. По словам звезды, сейчас она не в положении, но когда этто случится, поклонники узнают об этом первыми.

В сети уже не первый год обсуждают вероятную беременность Каменских, а все из-за ее сочного тела. Певица периодически набирает несколько кило, что и провоцирует слухи о ее беременности.

"10 лет я уже рожаю... По поводу беременности это уже так много лет, что я просто не реагирую. Многие спрашивали у меня, конечно. И очень много комментариев у меня под фотографиями в инстаграмме "вангую точно – она беременна". Я очень благодарна, что все ждут моего ребенка. Спасибо вам большое. Конечно, вы все узнаете первыми", - сказала Каменских в интервью Алине Доротюк.

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Она добавила, что сейчас она не беременна. По ее словам, это все какие-то предположения журналистов или болтовня в соцсетях.

"Но знаешь, что самое смешное? Мне кажется, что когда я действительно забеременею, и буду об этом говорить, мне никто не поверит. Короче, я не беременна. Это все какие-то предположения журналистов или болтовня в соцсетях", - уточнила Настя.

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась щемящим видео с концерта ко Дню Независимости.

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