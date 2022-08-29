Певица растрогала новым видео.

Украинская певица Настя Каменских выступила на концерте, приуроченном Дню Независимости Украины. Там она исполнила главные свои песни военного времени, среди которых и первая написанная с 24 февраля песня "Я - Україна".

"Благодарна всем, кто разделил с нами этот вечер в честь Дня Независимости Украины! Была рада петь вместе с вами, чувствовать ваше доброе сердце, объединяться в песнях с тысячами украинцев - и вместе сделать доброе дело, ведь организаторы события передают собранные средства в помощь Украине", - подписала ролик Каменских.

На ролике видно, что украинцы пришли на концертах в сине-желтой одежде. Также они принесли с собой символику - флаги Украины.

Відео дня:

Напомним, Настя Каменских впервые за 5 месяцев вернулась в Украину. Так, она уже успела выступить перед волонтерами "Добробата", исполнив гимн Украины и свои хиты, в том числе "Я - Україна".

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