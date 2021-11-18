Пара удалила совместные романтические снимки.

От былых проявлений любви первой "холостячки" страны Ксении Мишиной и ее избранника Александра Эллерта, кажется, не осталось и следа. Пара даже отписалась друг от друга в Instagram.

Об этом свидетельствует информация в аккаунтах первой пары проекта "Холостячка".

Читайте такжеКсения Мишина поделилась откровенным признанием: оказалась в психбольницеНа страницах Саши и Ксении нет общих снимков, где они двое, остались только фото с детьми. Романтических и страстних кадров не осталось.

Напомним, еще совсем недавно, 12 ноября, Эллерт восхищался Мишиной в комментариях под ее фото.

Напомним, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка". Девушка в финале выбрала Александра Эллерта. После окончания проекта пара начала жить вместе, а в июле 2021 года объявила о расставании. Саша не один раз рассказывал в интервью, что он до сих пор любит Ксю.

Позже Александр не один раз "приходил" в комментарии к Ксении, восхищаясь ее красотой и оставляя комплименты.

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Автор: Ольга Робейко