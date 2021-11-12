32-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру.

Украинская актриса, первая "холостячка" страны и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина показалась в эффектном мини и "завела" своего бывшего возлюбленного Александра Эллерта.

Читайте такжеКсения Мишина, Бритни Спирс, Том Круз: 5 звезд, которые побывали в психушкеСнимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, и в комментарии сразу же "прибежал" ее экс-избранник и победитель шоу "Холостячка".

32-летняя актриса на фотографии продемонстрировала идеальную фигуру: сочную грудь, длинные ноги и тонкую талию.

В кадре Мишина показалась в черном мини-платье с прозрачными вставками бренда Bakhirka Apparel. Дополнила она образ неброским макияжем и идеально гладкими распущенными волосами.

"Очень", - написал в комментариях под фото Мишиной Александр Эллерт.

Напомним, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка". Девушка в финале выбрала Александра Эллерта. После окончания проекта пара начала жить вместе, а в июле 2021 года объявила о расставании. Саша не один раз рассказывал в интервью, что он до сих пор любит Ксю.

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Автор: Виолетта Орлова