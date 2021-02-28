Певица показала новое фото.

Популярная певица Миша Романова, которая была участницей легендарной группы "ВИА Гра" и несколько лет назад ушла в сольное плаванье, опубликовала в Instagram новое фото.

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На снимке девушка позирует в черным облегающих штанах с многочисленными вырезами по бокам. А дополнила она такой экстравагантный образ топом с глубоким декольте. В таком наряде видно пышную грудь Миши.

К слову, Романова ранее призналась, что прибегала к услугам пластического хирурга и делала маммопластику. Из аксессуаров звезда надела солнцезащитные очки и сумочку.

"Думаю, ревность очень опасное и саморазрушающее чувство. Ведь у реальности есть границы, а вот наше воображение безгранично", - подписала фото Романова.

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Автор: Диана Могилевич