Из-за того, что у участниц "Мисс Украина" нашли связи с РФ, организаторы другого конкурса красоты решили провести ребрединг.

Скандал вокруг конкурса "Мисс Украина" повлиял и на другие конкурсы нашей страны. Так, "Мисс Украина Вселенная" меняет название, чтобы "отделиться от грязи", которая полилась на их "коллег".

"Теперь мы - "Мисс Вселенная Украина". В связи с очередным скандалом, произошедшим с нашими "коллегами", мы приняли важное решение — провести ребрендинг. Мы бойкотируем: любые виды сексуальных домогательств, непрофессионализм, связи со страной-оккупантом, неэтичные высказывания относительно участниц конкурса. Не все люди одинаковы. Как и бренды. Как и конкурсы красоты. Хотим напомнить: "Мисс Вселенная" - это инклюзивный конкурс, в котором могут участвовать все женщины независимо от их параметров тела, семейного статуса, а начиная с 2024 года будут сняты требования относительно возраста участниц", - говорится на странице конкурса в Instagram.

Организаторы отметили, что не имеют отношения к "грязи". При этом в "Мисс Вселенная Украина" напомнили, что в прошлом году конкурс напоминал миру о войне, ведь победительница конкурса, модель Виктория Апанасенко, выступила в национальном костюме "Воин света", на который все обратили внимание.

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"Чтобы отныне никогда действия коллег не ассоциировались с нашим конкурсом, мы меняем название нашего конкурса на "Мисс Вселенная Украина"/"Miss Universe Ukraine". Мы хотим и дальше иметь возможность прославлять Украину на международной арене и рассказывать правду о войне", - добавили организаторы.

Скандал вокруг "Мисс Украина" - с чего все началось

Несколько дней назад вокруг конкурса "Мисс Украина 2023" разгорелся скандал. Юморист Андрей Лузан заметил, что некоторые участницы имеют связи с РФ. При этом он подчеркнул, что модели могут заниматься эскортом. Это вызвало бурный резонанс.

После этого организаторы конкурса пообещали провести проверку. На фоне скандала одна из участниц "Мисс Украина", модель Виктория Макарова из Львова, отказалась от участия, ведь не хотела противоречить своим принципам. Впоследствии организаторы конкурса сообщили, что исключили трех участниц, но кого именно - не рассказали.

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