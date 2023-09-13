В комментариях мнения пользователей разделились, одни юзеры поддержали модель, другие же начали критиковать.

Модель Виктория Макарова из Львова, которая должна была участвовать в конкурсе "Мисс Украина", сняла свою кандидатуру на фоне громкого скандала. Девушка сказала, что не знала всей информации о других участницах.

"Я приняла решение не продолжать участие в конкурсе. К сожалению, я не знала, кто будет среди участниц. И информация, которая появилась на просторах интернета, для меня шокирующая и неприемлемая. Мои моральные принципы и достоинство важнее для меня. Ничего общего с людьми, которые хоть как-то связаны с Россией или замалчивают геноцид украинского народа, я не хочу иметь", - написала модель на своей странице в Instagram.

Также Макарова поблагодарила людей за поддержку. В комментариях мнения пользователей разделились. Одни пишут, что модель и другие участницы якобы могли "закрывать глаза" на всю информацию, но не сумели делать вид, что ничего не происходит, когда скандал стал публичным. Другие же похвалили девушку за ее решение. Также комментаторы пишут:

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"И без короны прекрасна. Спасибо за позицию"

"Ну может хоть теперь девушки будут более внимательнее проверять все. Всем, кто отказался, браво"

"Молодец, уважаю".

Скандал вокруг "Мисс Украина" - с чего все началось

Напомним, на днях известный комик Андрей Лузан обратил внимание на участниц конкурса "Мисс Украина 2023". Он выяснил, что некоторые из моделей уже давно не живут в Украине, а некоторые даже имеют связи с РФ и занимались эскортом.

По словам Лузана, такие конкурсы должны прекратить свое существование. Впоследствии организаторы "Мисс Украина" сделали заявление после скандала с участницами. Они сообщили, что исключат из конкурса всех моделей, имеющих "запятнанную" репутацию.

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