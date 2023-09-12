Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" заявили, что проверят всех участниц на причастность к России. Если найдутся доказательства того, что девушки как-то связаны со страной-агрессором, их исключат.
"Многие люди уже проголосовали за участниц конкурса, а также исследовали личные страницы в соцсетях и разыскали дополнительную информацию об участницах. В связи с большим запросом общественности комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов. По результатам таких исследований возможны исключения участниц из состава конкурса", - сообщается на странице конкурса в Instagram.
Также в заявлении говорится о важности отделять бездоказательные слова от реальных фактов, а также применения критического мышления.
"Как никогда раньше для Украины сегодня важно, чтобы каждый украинец имел право на свой голос и свободу выбора", - говорится в заявлении организаторов.
Скандал вокруг "Мисс Украина 2023"
Комик Андрей Лузан обратил внимание на участниц конкурса и выяснил, что некоторые из них танцуют под российскую музыку, встречаются с олигархами из страны-агрессора и в целом тесно связаны с РФ.
Более того, некоторые из них молчат о полномасштабном российском вторжении.
Также Лузан отметил, что некоторые девушки, планирующие принять участие в конкурсе, занимались эскортом.