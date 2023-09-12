Они сообщили, что исключат из конкурса девушек, любящих Россию.

Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" заявили, что проверят всех участниц на причастность к России. Если найдутся доказательства того, что девушки как-то связаны со страной-агрессором, их исключат.

"Многие люди уже проголосовали за участниц конкурса, а также исследовали личные страницы в соцсетях и разыскали дополнительную информацию об участницах. В связи с большим запросом общественности комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов. По результатам таких исследований возможны исключения участниц из состава конкурса", - сообщается на странице конкурса в Instagram.

Также в заявлении говорится о важности отделять бездоказательные слова от реальных фактов, а также применения критического мышления.

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"Как никогда раньше для Украины сегодня важно, чтобы каждый украинец имел право на свой голос и свободу выбора", - говорится в заявлении организаторов.

Скандал вокруг "Мисс Украина 2023"

Комик Андрей Лузан обратил внимание на участниц конкурса и выяснил, что некоторые из них танцуют под российскую музыку, встречаются с олигархами из страны-агрессора и в целом тесно связаны с РФ.

Более того, некоторые из них молчат о полномасштабном российском вторжении.

Также Лузан отметил, что некоторые девушки, планирующие принять участие в конкурсе, занимались эскортом.

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