Американский актер Рон Эли, который известен по роли Тарзана в одноименном сериале 1960-х годов, умер. Ему было 86 лет.

О тяжелой утрате сообщила его дочь и актриса Кристен Казале Эли.

"Мир потерял одного из величайших людей, которые когда-либо жили, а я потеряла своего папу. Он был тем, кого люди называли героем. Для меня он был актером, писателем, тренером, наставником, семьей и лидером. Папа создал мощную волну положительного влияния, куда бы он ни шел. Влияние, которое он оказывал на других - это то, чего я никогда не видела ни в одном другом человеке! В нем было что-то действительно магическое", - написала она в своем Instagram и опубликовала архивные семейные фотографии.

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Причину смерти отца актриса не указала.

Что известно о Роне Эли

Карьера Рона началась со второстепенных ролей. Он сыграл в таких фильмах, как: "Юг Тихого океана", "Замечательный мистер Пеннипейкер" и "Преступник, который пошел на Запад".

Но в 1960-х годах Эли получил главную роль в сериале "Тарзан", который сразу стал популярным. В ленте актер самостоятельно выполнил практически все трюки, в результате чего получил много травм и укусов животных.

После почти 40 лет в кино, мужчина в 2001 году объявил о завершении своей актерской карьеры. Но все равно вернулся в кино через 13 лет и появился в телевизионном фильме "Ожидая Амиша".

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды сериала "Спасатели Малибу" Майкла Ньюмана.

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