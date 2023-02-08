Активы артиста на территории Штатов были арестованы последние 10 лет. Также ему был запрещен въезд на территорию США.

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского артиста-путиниста Григория Лепса. Санкции, о которых идет речь, были наложены на исполнителя песни "Я уеду жить в Лондон" еще в 2013 году. Тогда ему запретили въезд в страну, а также арестовали все его активы из-за преступной деятельности в составе группировки "Братский круг".

СМИ пишут, что до 2013 года Лепс был тесно связан с лидерами указанной группировки Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым (они тоже попали под санкции, - ред). В США им инкриминировали незаконную перевозку денег. Представитель Григория называл эти обвинения "бредом".

Что Григорий Лепс говорит о войне в Украине

Несмотря на отмену этих санкций, артисту не стоит расслабляться, ведь уже в ближайшем времени против него могут ввести новые ограничения за поддержку кровожадного путинского режима.

Видео дня

Лепс неоднократно выступал в Кремле, рассказывая слушателям о поддержке Путина, а также часто посещал позиции оккупантов, чтобы поддержать их "боевой дух".

Отметим, что в последнее время моральное состояние артиста оставляет желать лучшего. Он неоднократно попадал в публичные скандалы. Например, на одном из своих концертов он прямо в середине выступления гневно бросил на сцену микрофон и ушел за кулисы. Также его едва не посадили в тюрьму из-за драки около бара в Питере.

Напомним, Лию Ахеджакову выгнали из театра из-за антивоенной позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: