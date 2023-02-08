Он неожиданно призвал россиян не пить алкоголь.

Российский певец Григорий Лепс на днях выступил на очередном концерте, где призвал россиян не злоупотреблять алкоголем. Исполнитель песни "Рюмка водки на столе", которая и сделала его популярным, сказал, что алкоголь до добра не доведет.

"Люди, всем здоровья, всем счастья. Много не пейте, ребята. Нам с Николаем (Басковым - УНИАН.) это не очень помогает, у тебя нога болит, у меня - рука", - сказал Лепс.

Стоит отметить, что сам Лепс неоднократно попадался на глаза в нетрезвом состоянии. Недавно он и вовсе устроил драку в Санкт-Петербурге возле одного из баров.

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Кроме того, поклонники неоднократно призывали путиниста меньше пить. Эти просьбы участились и после того, как на концерте он разбил микрофон об сцену, потому что у него не получилось допеть одну из своих песен. Тогда же он швырнул и свои очки и скрылся за кулисы.

Что Лепс говорит о своем алкоголизме

Ранее артист открыто называл себя алкоголиком. По его словам, спиртное вовсе не мешает его творчеству, а даже наоборот заряжает людей позитивом.

Григорий был женат, но супруга решила уйти от него, так как не могла постоянно видеть его в нетрезвом состоянии.

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