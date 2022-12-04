Происшествие случилось после его недавнего концерта в Санкт-Петербурге.

Российский певец Григорий Лепс, кажется, пошел по стопам путиниста Филиппа Киркорова, который последнее время отличается неадекватным поведением.

На днях он дал концерт в Санкт-Петербурге, во время которого швырнул об сцену микрофон и свои очки, а затем ушел за кулисы, так и не допев свой хит "Самый лучший день".

Сегодня же в СМИ начало распространяться видео, где Лепс в состоянии алкогольного опьянения стал участником уличной драки возле одного из местных баров.

Видео дня

РосСМИ сообщают, что Лепс и его команда начали рукопашный бой с местным жителем. Журналисты издания SUPER пытались дозвониться артисту, однако он их звонок сбросил.

Григорий Лепс: позиция относительно войны в Украине

Григорий Лепс, как и другие известные путинисты - Филипп Киркоров, Александр Маршал, Полина Гагарина и другие, - неоднократно высказывался в поддержку диктатора Владимира Путина.

Он приезжал в больницу к оккупантам, чтобы поддержать убийц украинского народа.

Напомним, ранее росСМИ сообщали, что у Григория Лепса проблемы с психикой, родственники хотят назначить ему опекуна.

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