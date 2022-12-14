Его заметили в аэропорту Стамбула.

Певец-путинист Григорий Лепс в последние несколько дней не раз становился предметом обсуждений из-за своего агрессивного поведения. Видимо, он решил отправиться в отпуск, чтобы отдохнуть и успокоить нервы, поскольку его заметили в аэропорту Стамбула на рейсе в Милан.

На снимках, опубликованных российскими СМИ, видно, что Григорий Лепс летит в Милан один. Выглядит он очень уставшим и измученным.

Сам артист свой отъезд никак не комментировал, как и эпатажные выходки, о которых "гудит" пресса.

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Скандал с Лепсом: подробности

В последние несколько дней известный артист-путинист попал в центр обсуждений из-за нескольких одиозных поступков. Например, на концерте в Санкт-Петербурге он прямо во время своего выступления разъярённо бросил на сцену микрофон и ушел за кулисы. Некоторые поклонники предположили, что у него проблемы с нервами.

Затем автор хита "Я уеду жить в Лондон" попал в драку возле питерского бара. Как сообщают очевидцы, именно артист стал инициатором потасовки. У пострадавшего диагностировали перелом носа и ушиб коленного сустава, но позднее выяснилось, что к музыканту он никаких претензий не имеет - якобы стороны конфликта договорились решить спор мирно.

Напомним, автору песни "Я уеду жить в Лондон" Лепсу запретили въезд в Великобританию за поддержку Путина.

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