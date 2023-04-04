Мужчина женат на актрисе Карине Кейко.

Американский миллиардер Дэвид Майер де Ротшильд недавно "засветился" в одном из ресторанов с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Паре сразу же начали приписывать роман, но, как выяснилось позже, у них была просто деловая встреча.

По данным издания Page Six, Дэвид на самом деле женат на украинской актрисе Карине Кейко, которая за границей училась актерскому мастерству и успела сняться в таких картинах как "Хичкок", "Стать Бондом", "Ноябрьские преступники".

О чем именно разговаривали Джоли и Дэвид - неизвестно, однако предполагается, что темой их беседы была экология.

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Отметим, Дэвид и Карина не любят выставлять свою личную жизнь на показ. Они уже много лет вместе, но редко появляются на светских мероприятиях под ручку.

Личная жизнь Анджелины Джоли

Самым громким событием в Голливуде стал роман Джоли и Брэда Питта. Это была самая красивая и крепкая пара. Однако пресса обвиняла актрису в том, что она - разлучница. А все потому, что в начале ее отношений с красавчиком Брэдом, он был женат на Дженнифер Энистон.

В 2006 году Джоли обьявила о беременности, но тогда речи об официальном браке еще не шло. Они поженились только в 2014 году. Уже через два года пара рассталась, а в 2019 году закончился бракоразводный процесс и были решены условия опеки над родными и приемными детьми.

После этого Джоли не посвящала прессу в свою личную жизнь.

Напомним, Брэд Питт готовится снова стать отцом.

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