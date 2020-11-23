Дочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона уже девять месяцев. На снимке малыш в розово-белом боди играет мягкой игрушкой.

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежие снимки со своей самой младшей дочерью Ошин Ларк Эллиот.

Читайте такжеМила Йовович показала милое фото с младенцем на рукахДочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона уже девять месяцев. На снимке малыш в розово-белом боди играет мягкой игрушкой.

"Этот ребенок очень смешной", - подписала снимки звездная мама, поставив смайлы и сердечки.

На другом снимке Йовович держит дочь на руках и кормит ее из бутылочки. Сама актриса имеет достаточно свежий вид.

Подписчики Йвович пришли в восторг от ее дочери.

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Автор: Ирина Погорелая