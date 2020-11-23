Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежие снимки со своей самой младшей дочерью Ошин Ларк Эллиот.
Читайте такжеМила Йовович показала милое фото с младенцем на рукахДочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона уже девять месяцев. На снимке малыш в розово-белом боди играет мягкой игрушкой.
"Этот ребенок очень смешной", - подписала снимки звездная мама, поставив смайлы и сердечки.
На другом снимке Йовович держит дочь на руках и кормит ее из бутылочки. Сама актриса имеет достаточно свежий вид.
Подписчики Йвович пришли в восторг от ее дочери.
Новости по теме
- Актриса Милла Йовович показала маленькую дочь
- Актриса Милла Йовович показала полугодовалую дочь
- Актриса Милла Йовович показала фото двух младших дочерей
- Милла Йовович показала фото с празднования Хэллоуина
- Актриса Милла Йовович показала фото старшей дочери
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram