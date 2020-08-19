Актер Микки Рурк приедет в Украину, чтобы выбрать себе место на кладбище
14:30, 19 августа 2020Звезды
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Он может приехать уже в 2021 году.
Рурк приедет в Украину / eastnews.ua
Актер Микки Рурк планирует посетить Украину для того, чтобы выбрать себе место на кладбище.
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Помощник кинозвезды Дмитрий Корнейчук рассказал, что приезд может состояться уже в 2021 году, передает ТСН.ua.
Помимо того, что Рурк хочет посетить несколько городов, он также планирует съездить в село Загорцы, где хочет быть похороненным.
"Следующая поездка, я думаю, это в следующем году. Он (Рурк, - УНИАН) хочет поехать в Киев, в Одессу, в Николаев встретиться с моими родителями... Конечно, он хочет поехать туда (в село Загорцы Хмельницкой области, - УНИАН) тоже", - говорит Корнийчук.
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