По словам девушки, работа в порно дала ей финансовую независимость.

Дочь известного режиссера Стивена Спилберга, Микаэла, рассказала о работе в порноиндустрии.

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Об этом сообщает The Daily Beast.

"Я правда наслаждаюсь своей работой, она подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования. Благодаря ей я даже начала танцевать", - подчеркнула Микаэла.

24-летняя девушка также рассказала, что работа в порно дала ей возможность стать финансово независимой. При этом ее родителей даже не смутил тот факт, что молодая девушка будет заниматься мастурбацией на камеру. Напомним, что Микаэла была удочерена Спилбергом и актрисой Кейт Кэпшоу, она является младшим ребенком из семи детей кинорежиссера.

О ее решении стало известно еще в феврале. Тогда Микаэла заявила, что будет сниматься только в соло-сценах.

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Автор: УНИАН