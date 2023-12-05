Они посетят Киев и Львов.

Украинская певица Мика Ньютон, которая последние годы живет в США вместе со своим супругом, неожиданно для всех сообщила, что возвращается в Украину.

По словам артистки, она приедет на родину вместе со своим супругом, бизнесменом Крисом Сааведром. Они планируют посетить Украину в конце декабря. По словам Мики, Крис не был у нее на родине уже восемь лет.

"Мы очень рады поехать в Украину в конце месяца! Крис не был там восемь лет", - поделилась артистка.

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Также Ньютон рассказала, что они с супругом планируют посетить Киев и Львов. По ее словам, это будет эмоциональная поездка. Скорее всего, потому, что Мика очень скучает за родными местами, находясь за границей.

Чем известна Мика Ньютон

Мика Ньютон - популярная украинская певица. Более того, она представляла нашу страну на Евровидении в 2011 году, однако она заняла четвертое место.

Известно, что ее песни стали саундтреками к российскому сериалу "Кадетство", который транслировали еще в 2006 году.

Стоит отметить, что после Евровидения Мика Ньютон уехала в Калифорнию, где планировала жить до 2013 года. Однако в США она познакомилась со своим будущим супругом, поэтому решила остаться там.

При этом артистка помнит о родной Украине. В начале полномасштабного российского вторжения она осудила преступный режим Кремля и заявила, что находится на стороне своей родины.

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