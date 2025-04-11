Также стало известно, когда планируется свадьба.

Известный британский музыкант и лидер легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер обручился. Об этом пишет издание People.

Избранницей звезды стала 37-летняя экс-балерина Мелани Хэмрик. Она моложе Мика на 44 года. Об их помолвке поговаривали раньше, однако лишь недавно женщина официально призналась, что певец сделал ей предложение еще несколько лет назад. Но, по ее словам, они пока не спешат со свадьбой.

"Мы обручились два или три года назад. Возможно, однажды мы поженимся, а может, нет. Мы настолько счастливы в нашей теперешней жизни, что я бы очень боялась что-то менять", - рассказала Мелани.

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Кстати, пара познакомились в феврале 2014 года. Тогда они находились в Японии - Джаггер с группой The Rolling Stones, а Гемрик с "American Ballet Theatre". Они начали встречаться через четыре месяца после знакомства. Сейчас, по словам Мелани, их отношения держатся на доверии и поддержке друг друга.

"Мы стараемся поддерживать друг друга, быть рядом и заботиться о том, чтобы все были счастливы. Это все, что для меня важно, и все, к чему я стремлюсь", - отметила избранница Джаггера.

К слову, в 2016 году у пары родился общий сын, которого назвали Деверо.

Напомним, ранее украинскую актрису Антонину Хижняк заподозрили в романе с Тарасом Цымбалюком.

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