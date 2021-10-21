По факту инцидента открыто уголовное производство.

В полиции отреагировали на инцидент в Полтаве, где солист группы Brutto и экс-лидер коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок ударил мужчину на своем концерте.

Как пишет "Сегодня", правоохранителей на место инцидента вызвали очевидцы. Как выяснилось позже, пострадавший мужчина наотрез отказался писать заявление на Михалка. По факту конфликта открыто уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

"Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривень либо ограничение свободы до 5 лет", – сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Как сообщал УНИАН, Михалок обругал мужчину, который вышел на сцену во время его концерта в Полтаве. Певец ударил неизвестного и грубо с ним общался. В частности, он начал спрашивать, есть ли у человека билет на его выступление. Оказалось, мужчина не заплатил за концерт Михалка, что сильно разозлило экс-лидера группы "Ляпис Трубецкой".

Группа "Ляпис Трубецкой" поддерживала Революцию достоинства в Украине. А их песня "Воины Света" стала одним из неофициальных гимнов Майдана.

В родной Беларуси группа "Ляпис Трубецкой" уже давно была в "черном списке" музыкантов, которые не имеют права выступать на территории страны.

В августе 2020 года Михалок получил звание заслуженного артиста Украины.

Автор: Виолетта Орлова