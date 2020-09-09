Актера приговорили к 8 годам лишения свободы.

Скандального актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы.

Читайте такжеЗащита Ефремова обжаловала его приговор

Сначала его поместят на двухнедельный карантин, а затем отправят в колонию общего режима, передает МК.

Бывший начальник одного из исправительных учреждений рассказал, что к таким как Ефремов в колонии относятся с сочувствием. Также актер сможет работать.

"Сейчас в любой колонии есть своя пекарня. Мы уже не закупаем, а выпекаем сами хлеб для нужд. Кроме того, у каждой колонии свой уклон. Кто-то выпускает печенья, томаты, кетчупы, кто-то стеклопакеты", - пояснил экс-начальник.

Также он добавил, что актер сможет делать театральные постановки. Сотрудники СИЗО смогут брать у него уроки актерского мастерства.

"Конечно, в субботнее время это же самое то. Есть личное время с 19:00 до 21:00. Кто на гитаре идет играть, кто на баяне. В колонии это очень приветствуется. И осужденные с радостью идут на концерт", - добавил он.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН