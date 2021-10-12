Певица Алина Паш сделала откровенное признание.

Украинская певица, финалистка шестого сезона шоу "X-фактор" Алина Паш призналась, что ее едва ли не постоянно преследуют суицидальные мысли.

Об этом она откровенно написала в своем Instagram.

"Мне сложно писать об этом. Вообще сложно было принять решение начать говорить вслух о таком еще и здесь. Но верю, что если буду откровенна на таком уровне – наконец-то смогу быть откровенна и с собой полноценно. Чаще всего я подобное писала в свои дневники. Там еще много жутких рисунков", – рассказала певица.

По ее словам, 8 лет она пытается заставить себя до конца разобраться в своей проблеме, но не доводит терапию до конца.

Читайте такжеДва аборта, наркозависимость и попытка суицида: порнозвезда с "Холостяка 11" рассказала о тяжелой судьбе"У меня ощущение, будто я, как маятник, что на этапе "у вас на радаре трещина", красные фонарики подмигивают, а я почему-то тупо готовлюсь к своему 26-му апреля, чтобы лупануть и замолчать мыслями навсегда. Суицидальный мерзкий голос внутри, который говорит "пусть оно все горит ярко, будет красиво, и муки непонимания себя и всего вокруг наконец закончатся, так что сделай это драматично!"... диктует худший сценарий, и я почему-то его принимаю", – поделилась Алина Паш.

Она чувствует себя "лохмотьем, которое не может найти своего действия". Певицу не покидает ощущение, что она "не там и не с теми" или что ее "вообще не должно быть".

"Я устала... Не понимаю, с чего снова начать, чтобы остановить этот круг", – призналась исполнительница.

Алина Паш: чем известна певица

Родилась 6 мая 1993 в Закарпатской области. С 13 лет участвовала в различных вокальных фестивалях.

В 2015 году приняла участие в музыкальном талант-шоу "X-фактор", где заняла третье место.

15 апреля 2018 года презентовала дебютный сингл "Bitanga" и видеоклип к нему.

В ее песнях сочетаются хип-хоп, элементы поп-музыки и этно-мотивы.

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Автор: Катерина Шварц