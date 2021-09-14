По словам исполнительницы, она считала себя взрослым человеком и не пошла на такой шаг.

Бывшая солистка российской группы "Мираж" Наталия Гулькина заявила, что ее выгнали за отказ заниматься сексом с продюсером.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Елене Ханге, запись их разговора опубликована на YouTubе.

"Продюсер начал проявлять ко мне интерес. И тут я поняла, что мне это не нужно, я – взрослый человек и состоявшийся артист. Я не пошла на этот шаг. И меня выперли!" – уверена исполнительница.

Также, по мнению Гулькиной, у нее были самые низкие гонорары, потому что она никогда не давала мужчинам повода для домогательств.

Читайте также"Невообразимое с собой сотворила": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом (фото)"Наверное, я была не во вкусе кого-то. Не было отношений. У кого-то были, у меня нет", – добавила певица.

Кроме того, Гулькина рассказала о "серых кардиналах" в российском шоу-бизнесе, среди которых были – Иосиф Кобзон и Алла Пугачева.

Группа "Мираж"

Советская, а затем российская музыкальная группа, работающая преимущественно в стиле евродиско.

Солистками группы в отдельное время были Маргарита Суханкина, Наталия Гулькина, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Инна Смирнова, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова и Екатерина Болдышева.

Гулькина присоединилась к группе в 1987 году, но быстро покинула его. Какое-то время она занялась сольной карьерой, а в 2000-х снова вернулась в "Мираж".

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Автор: Катерина Шварц