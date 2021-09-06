Сара Хардинг умерла от рака в возрасте 39 лет.

Британская певица, солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди. Ее мама Мэри сообщила об этом трагическом событии.

Известно, что девушка боролась с болезнью с августа 2020 года. Она долго не обращалась к врачу, а когда таки решилась, то было уже поздно. Специалисты не давали Саре ни шанса на победу над раком.

"С разбитым сердцем делюсь сегодня новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, умерла. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и с каким упорством она боролась с этим недугом, начиная с того момента, как ей поставили диагноз и до своего последнего дня. Она тихо ушла сегодня утром", - написала мама артистки.

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Автор: Диана Могилевич