Табита до сих пор вспоминает свою первую роль, которая сделала ее популярной.

Звезде мема "Злая девочка с расческой" Табите Люпьен недавно исполнилось 37 лет. Интересно, что эмоциональное выражение ее лица сразу распространилось в сети и уже много лет остается узнаваемым среди пользователей.

Но как сейчас выглядит женщина и продолжает ли сниматься в кино - читайте дальше.

Один кадр в фильме сделал звездой

Канадка Табита с детства занималась актерской деятельностью, а также танцами, балетом, степом, джазом, хип-хопом и акробатикой в студии своих родителей.

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Однако больше всего она увлекалась актерством. Поэтому дебютная роль своенравной девочки Джули, которую она сыграла в фильме "Смотри, кто теперь говорит-3" была для нее судьбоносной.

Люпьен стала звездой не только экрана, но и сети. Ее эмоциональная сцена с расческой запомнилась зрителям и превратилась в настоящий мем. Легендарный кадр с расческой, который означал злость и недовольство, разлетелся среди пользователей.

Потом Люпьен снималась в других киноработах, среди которых "Санта-Клаус", "Ребенок напрокат" и "Богус". Однако, по словам зрителей, новые роли не были такими яркими, как маленькая своенравная Джули.

Позже Табита покинула актерство и сменила профессию.

Как сейчас выглядит Табита Люпьен

В феврале этого года звезде мема исполнилось 37 лет. Люпьен прошла курсы и решила заниматься продюсированием. Однако на своей странице в Instagram она часто вспоминает первую роль в кино, которая принесла ей популярность в детстве.

"Да, это страница той самой гневной гифки с расческой", - отмечает Табита в шапке своего профиля в сети.

Сейчас женщина замужем и публикует фото с родными и друзьями. Многие подписчики пишут, что она очень изменилась и сразу не узнать, что это и есть та самая эмоциональная девочка с расческой, которая стала известной на весь мир.

Напомним, ранее стало известно, как выглядит звезда легендарного мема в сети "Девочка-катастрофа".

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