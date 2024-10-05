Она уже закончила обучение в университете и удивляется, что остается популярной.

Звезде известного мема, который получил название "Девочка-катастрофа", Зои Рот уже 32 года.

Интересно, что это фото с эмоциональным выражением лица 5-летней девочки сразу стало популярным в сети. Но как изменилась Зои и повлияла ли узнаваемость на ее жизнь - читайте дальше.

Фотография на конкурс превратилась в мем

Известный кадр с маленькой Зои случайно сделал ее отец Дэйв Рот. Тогда девочка просто наблюдала за тушением пожара, который был недалеко от их дома в штате Джорджия. Позже оказалось, что соседи пожертвовали свой дом Департаменту пожарной охраны, чтобы пожарные прошли обучение. Поэтому все завершилось хорошо и без пострадавших.

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"Мой отец фотографировал дом, а потом он сказал мне, что пришло время улыбнуться. Он просил меня улыбнуться, и поэтому у меня такое лицо. Тогда я так всегда улыбалась", - рассказала Зои в интервью изданию BBC.

Через три года мужчина решил отправить этот снимок на конкурс "Эмоции в фотографии" и одержал победу. С тех пор фотография завирусилась в сети и принесла неожиданную популярность его дочери.

Как узнаваемость повлияла на жизнь Зои Рот

Мем с Зои принес ей много поклонников, а сама девушка реагировала на подписи к фото так:

"Мне нравится видеть мемы! Я никогда не делала ни одного из них, но мне интересно видеть, сколько у нас творческих людей".

Девушка также не скрывает, что однажды смогла продать это легендарное фото за 500 тысяч долларов (примерно 21 миллион гривень) на токене NFT и отдала эксклюзивное право собственности на снимок. По словам Зои, этот шаг был сделан для того, чтобы оплатить долги за обучение в университете, распределить деньги среди своих родных и отдать часть средств на благотворительность.

Как сейчас выглядит Зои Рот

Сейчас Зои 32 года. Она закончила обучение в Университете Северной Каролины. Там она изучала международные отношения. Девушка удивляется, что ее мем до сих пор остается актуальным даже спустя много лет.

Напомним, ранее стало известно, что звезде мема в сети "Успешный малыш" Сэму Гринеру исполнилось 18 лет.

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