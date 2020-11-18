MELOVIN решился на эксперимент.

Украинский певец MELOVIN опубликовал в Instagram видео, на котором сбривает брови.

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На кадрах видно, как артист держит в руках бритву, а затем сбривает свои густые черные брови. Можно только предположить, какая реакция была у его поклонников.

"Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное Здоровье - тема, о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство", - написал под роликом артист.

Кто такой MELOVIN:

Певец родился 11 апреля 1997 года в Одессе

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24 февраля 2018 года в финале Национального отбора занял первое место, с результатом 11 баллов (5 от судей и 6 от зрителей). Таким образом, он стал представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне

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Автор: Диана Могилевич