Мелания выбрала праздничный ярко-красный костюм.

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала рождественскую фотографию с роскошной елкой.

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Для нового фото супруга американского президента сосредоточилась на разговоре с Санта-Клаусом. Она грациозно держала трубку телефона, пока фотограф подбирал лучший ракурс.

В Instagram первая леди написала, что обсуждала со сказочным героем новогодние подарки детям.

Мелания выбрала праздничный ярко-красный костюм. Клетчатая плотная рубашка с высоким воротником подчеркнула телосложение, а шелковая юбка позволила ей похвастаться стройными ногами. Жена президента выбрала высокие каблуки и предпочла естественную укладку волос.

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Автор: УНИАН