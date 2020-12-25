Первая леди США Мелания Трамп опубликовала рождественскую фотографию с роскошной елкой.
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Для нового фото супруга американского президента сосредоточилась на разговоре с Санта-Клаусом. Она грациозно держала трубку телефона, пока фотограф подбирал лучший ракурс.
В Instagram первая леди написала, что обсуждала со сказочным героем новогодние подарки детям.
Мелания выбрала праздничный ярко-красный костюм. Клетчатая плотная рубашка с высоким воротником подчеркнула телосложение, а шелковая юбка позволила ей похвастаться стройными ногами. Жена президента выбрала высокие каблуки и предпочла естественную укладку волос.
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