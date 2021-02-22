Герцог и герцогиня Сассекские официально сообщили, что не вернутся в королевскую семью.

Королева Елизавета II, пообщавшись с внуком принцем Гарри, сообщила ему, что, отказавшись от работы в королевской семье, невозможно продолжать выполнять обязанности, которые связаны с жизнью государственной службы.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл официально заявили, что не вернутся в королевскую семьюВ связи с этим все почетные воинские звания и королевское покровительство герцога и герцогини будут возвращены Ее Величеству.

На деле оказалось же, что Гарри и Меган останутся покровителями некоторые частных организаций. Герцогиня Сассекская останется покровителем Smart Works (организация помогает подбирать одежду для женщин, которые готовятся к собеседованию) и благотворительной организации Mayhew (которая помогает животным), сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

"Мы рады подтвердить, что герцогиня Сассекская останется покровительницей Smart Works. Мы благодарны ей за все, что она сделала для поддержки наших подопечных, и с нетерпением ждем совместной работы в будущем", - говорится в заявлении организации.

Супруги также останутся покровителями WellChild — организации, поддерживающей детей, которые страдают серьезными заболеваниями.

Принц Гарри по-прежнему будет патронировать благотворительный фонд The Invictus Foundation, одним из основателей которого он является. Также он останется президентом благотворительной организации Sentebale и сохранит должность в мемориальном фонде Генри ван Страубензи и организации Rhino Conservation Botswana.

Бывший солдат Гарри, который служил на передовой в Афганистане, больше не является капитаном-генералом морской пехоты, почетным командиром ВВС базы Королевских ВВС Хонингтон или почетным главнокомандующим малых кораблей Королевского военно-морского командования. Ему также пришлось отказаться от должности президента Фонда Королевского Содружества.

При этом герцог больше не будет покровителем футбольного союза регби и футбольной лиги регби - патронажей, которые он перенял у королевы. Гарри также больше не является покровителем Благотворительного фонда Лондонского марафона.

В 2019 году королева Елизавета II передала Меган два королевских патронажа, но герцогиня лишается их - Королевского национального театра и Ассоциации университетов Содружества.

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Автор: УНИАН