Актриса убеждена, что главной миссией мужчин является моральное истощение женщины.

Известная американская актриса Меган Фокс на фоне отмененной свадьбы с возлюбленным Колсоном Бейкером обратилась к женщинам. Звезда призвала прекрасную половину человечества больше времени уделять себе и не тратить свою энергию на мужчин. Актриса убеждена, что мужчины делают все, чтобы оставить женщину истощенной.

Как известно, около месяца назад Фокс и Бейкер разорвали помолвку, однако пара до сих пор в отношениях. Сейчас у влюбленных сложный период, они работают над тем, чтобы восстановить чувства. Меган переехала в Малибу, а Бейкер остался жить в их совместном имении в Энсино.

На фоне проблем в отношениях актриса в своем Instagram опубликовала видео, которое подписала: "Жизненный совет эксперта по отношениям". В нем она обратилась к женщинам и попросила больше заниматься собой, а не мужчинами:

Я не знаю, правильный ли я человек, чтобы давать советы. Но мой совет: просто научитесь чему-то или занимайтесь своим хобби и не тратьте свою энергию на парней. Все, чего они хотят, - это истощить вас. Просто двигайтесь дальше. Инвестируйте в себя.

Что известно об отношениях Меган Фокс и Колсона Бейкера

Фокс и Бейкер познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" в 2020 году. Уже через год влюбленные объявили о помолвке. Они планировали организовать свадьбу в готическом стиле.

О сложностях в отношениях между Меган и Колсоном стало известно около года назад. Поклонники звезд даже подозревали Бейкера в измене. Однако позже Фокс опровергла слухи. Также существуют предположения, что проблемы в отношениях возникли из-за наркотической зависимости мужчины. К слову, пара в течение длительного времени посещала психолога, чтобы спасти отношения.

Напомним, ранее актриса Меган Фокс рассказала, сколько стоили ее пластические операции.

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