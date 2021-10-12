Актриса заявила, что у нее дисморфия, и что она "глубоко не уверена в себе".

Голливудская актриса Меган Фокс и ее бойфренд-певец Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер) откровенно рассказали о своих проблемах с психическим здоровьем.

Сокровенные признания пара сделала в совместном интервью для журнала GQ, которое они подкрепили эротической фотосессией.

35-летняя кинодива заявила, что у нее дисморфия тела. По ее словам, несмотря на то, что о ней думают женщины и мужчины, внешность бывает очень обманчива.

"Мы можем смотреть на кого-нибудь и думать: "Этот человек такой красивый. Его жизнь должна быть такой простой". Но, скорее всего, он не думает о себе так же… У меня дисморфия тела. Я глубоко не уверена в себе", – отметила актриса.

Читайте такжеМеган Фокс появилась на красной дорожке MTV VMA в "голом" платьеДисморфия тела или дисморфофобия – это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью тела, не может адекватно воспринимать собственное тело, постоянно пытаясь исправить надуманные недостатки.

А бойфренд Меган признался, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством из-за трудного детства и проблем с наркотиками.

"Кажется, что должно быть светло, но мы вместе идем в ад. Это точно экстаз и агония. Я не хочу, чтобы люди думали, что у нас все идеально. Я не просто так говорю, что это очень мрачная история", – отметил Бейкер, говоря об отношениях с актрисой.

Но при этом он добавил, что прежде никогда не испытывал такой любви, пока не встретил Фокс, и сказал, что 30 лет своей жизни потратил впустую.

Меган Фокс и Колсон Бейкер

Пара познакомилась в конце 2019 года на съемках Midnight in the Switchgrass.

До романа с певцом Меган Фокс была замужем за Брайаном Остином Грином. У пары есть трое общих сыновей.

А у Колсона Бейкера есть 11-летняя дочь от предыдущих отношений.

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Автор: Катерина Шварц