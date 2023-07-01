По словам ведущего, сейчас ему нужно более 20 тысяч гривень в месяц.

Известный телеведущий Андрей Бедняков рассказал, сколько он сейчас тратит в месяц. Звезда тревел-шоу "Орел и решка" живет в Киеве, его жена Анастасия Короткая и двое детей находятся в США.

"Я не зарабатываю сейчас почти ничего", - признался ведущий.

Он живет в своей квартире, поэтому платить деньги за аренду ему не нужно. На бензин Бедняков не тратится, ведь почти всегда ходит пешком, а иногда вызывает такси. По словам ведущего, ему нужно более 20 тысяч гривень в месяц, ведь он еще и отправляет средства своей семье, хотя раньше случалось наоборот.

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"Были два месяца, когда я не зарабатывал. Настя зарабатывала в гривнях. Она мне присылала, я просил, потому что мне нужно было рассчитываться за монтаж с людьми, за все, мне нужно вести эту бухгалтерию.... Но потом я провел один корпоратив и все стало на свои места", - отметил Бедняков в интервью Славе Демину.

Ведущий отметил, что он и его жена никогда не ссорятся из-за денег. Они не переживают из-за того, кто больше зарабатывает.

"Я не сторонник того, что либо муж только должен зарабатывать, либо только жена должна зарабатывать. Нет, это семья, это ваши правила, вы не должны играть по правилам других людей", - пояснил Бедняков.

Сейчас ведущему часто предлагают корпоративы за границей. Однако он отказывается, потому что не может морально себя заставить это делать. Впрочем, Бедняков не осуждает тех, кто ездит с концертами и помогает собирать средства на ВСУ.

Андрей Бедняков и его семья

Напомним, ранее жена Беднякова призналась, получает ли она денежную помощь в США. По ее словам, жизнь в Калифорнии может быть недешевой, однако она отказалась от выплат для беженцев.

Короткая рассказала, что ей было трудно найти квартиру в США. Никто не хотел сдавать жилье женщине с детьми и животными.

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