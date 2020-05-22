Майли Сайрус станцевала в сексуальном купальнике и показала новую прическу (фото)

Подстригли Майли ее младшая сестра и мать, так как парикмахерские в Штатах до сих пор закрыты из-за пандемии.

Популярная певица Майли Сайрус продемонстрировала свою фигуру впервые с начала карантина, станцевав танец и таким образом прорекламировав прическу от младшей сестры Нои.

Видео звезда выложила сразу в нескольких соцсетях.

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Певица соблазнительно станцевала под меланхоличный трек "Ghost": 27-летняя обладательница Грэмми прошлась по ступенькам, медленно покачивая руками и бедрами.

В дополнении к фильтрам сети, в том числе с удвоением экрана, звезда продемонстрировала свою новую короткую прическу. Подстригли Майли ее младшая сестра и мать, так как парикмахерские в Штатах до сих пор закрыты из-за пандемии.

В то же время стилисты убеждены, что такая реклама прически вскоре сделает Ною популярной среди специалистов красоты.

Ранее сестра Майли жаловалась, что из-за знаменитой родственницы вынуждена находиться «в тени», и от того чувствует ужасный психологический дискомфорт.