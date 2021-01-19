Певица любит эпатировать публику.

Известная певица Майли Сайрус рассказала о своей ориентации. Еще в 2015 году она заявила, что является бисексуалкой.

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Об этом сообщает metro.

По словам Сайрус, ее больше возбуждают женские тела, так как девушки намного горячее парней. Также она добавила, что мужской пенис выглядит хорошо только на скульптурах, а в реальности все немного по-другому.

"Мне нравятся члены как произведения искусства. И, со скульптурной точки зрения, мне нравится форма, я думаю, что она действительно выглядит хорошо на столе", - сказала Сайрус.

Кроме того, певица отметила, что с девушками у нее более эмоциональная связь, чем с мужчинами. И отношения между женщинами ей более понятны.

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Автор: Диана Могилевич