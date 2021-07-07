По словам ведущей, в 19 лет во время секса парень назвал ее "толстушкой", но теперь она нравится себе, как никогда.

42-летняя украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина впервые решилась на съемку в нижнем белье и раскрыла несколько интимных фактов из своей жизни.

Она опубликовала в своем Instagram ролик, отснятый в рамках рекламной кампании одного из известных брендов белья.

«До сих пор мне попадаются мои же интервью, где я утверждаю, что никогда не снимусь в белье… Но эта история не про первую обнаженную съемку в моей жизни, а про мой путь к своему телу… Сегодня я нравлюсь себе, как никогда, даже видя, что я далека от модельных стандартов», – отметила ведущая.

На ролике Ефросинина грациозно дефилирует в черной комбинации, рассказывая историю о том, как она со временем полюбила свое тело.

Читайте также"Смелая фотка": телеведущая Маша Ефросинина показала архивное фото с мужем«В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду – всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой», – написала она в подписи к видео.

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Автор: Катерина Шварц