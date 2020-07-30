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Maruv с кошачьим взглядом взорвала сеть экстравагантным фото

13:10, 30 июля 2020
Звезды
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Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial

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Девушка предстала в длинном черном платье с перьями на рукавах. Ярким акцентом стал макияж - красные губы и кошачий взгляд. Дополнили образ крупные сережки в виде звезды и сигарета, которую певица подносила ко рту.

"Как же мне нравится этот образ", "Эпоха Гэтсби", "Просто огонь, ты нереальная", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, MARUV впечатлила фанатов эротическими фото.

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