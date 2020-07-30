Maruv с кошачьим взглядом взорвала сеть экстравагантным фото
13:10, 30 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица Maruv опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в секси-образе.
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Девушка предстала в длинном черном платье с перьями на рукавах. Ярким акцентом стал макияж - красные губы и кошачий взгляд. Дополнили образ крупные сережки в виде звезды и сигарета, которую певица подносила ко рту.
"Как же мне нравится этот образ", "Эпоха Гэтсби", "Просто огонь, ты нереальная", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, MARUV впечатлила фанатов эротическими фото.
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