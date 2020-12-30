Певица предстала в образе Снегурочки.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой предстала в пикантном образе.

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На фото звезда позирует в красном секси-боди, чулках, высоких перчатках и новогодней шапке с балабоном. Интересно, что она надела парик с красными волосами. Также стоит отметить, что у певицы красивая фигура.

"Какая красавица", "Красный вам к лицу", "Вау, круто", "Аня, вы сияющий бриллиант среди окружающей обыденности и пресности", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич