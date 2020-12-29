Певица часто эпатирует публику.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram пикантный снимок.

Читайте такжеЭкс-"виагра" показала соблазнительное фото

На фотографии певица позирует в черных капроновых колготках и леопардовом боди, который подчеркивает ее ягодицы. Дополнила звезда такой образ стрипами на высоком каблуке.

"Эстетика пошлости", "Как же надоели ваши раздвинутые ноги", - написали фанаты.

Но нашлись и те, кому образ понравился. Они отметили, что певица выглядит потрясающе. По их словам, ее стиль соответствует ее музыке.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич