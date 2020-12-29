Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram пикантный снимок.
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На фотографии певица позирует в черных капроновых колготках и леопардовом боди, который подчеркивает ее ягодицы. Дополнила звезда такой образ стрипами на высоком каблуке.
"Эстетика пошлости", "Как же надоели ваши раздвинутые ноги", - написали фанаты.
Но нашлись и те, кому образ понравился. Они отметили, что певица выглядит потрясающе. По их словам, ее стиль соответствует ее музыке.
Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
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