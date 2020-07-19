"Дикая кошка": MARUV в секси-чулках показала круглую попу

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию, где позирует спиной к камере.

На снимке дерзкая звезда предстала в леопардовом жакете и секси-чулках, которые выгодно подчеркнули ее попу. Певица подписала фото очень лаконично: "Дикая кошка".

"Огонь леди. Шикарная", "Разрыв", "Нормальной одежды не было?", "Моя икона", "Секс шмекс", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, MARUV показала круглую попу в шпагате.

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