"Дикая кошка": MARUV в секси-чулках показала круглую попу
14:02, 19 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
MARUV показала фото / facebook.com/MaruvOfficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию, где позирует спиной к камере.
На снимке дерзкая звезда предстала в леопардовом жакете и секси-чулках, которые выгодно подчеркнули ее попу. Певица подписала фото очень лаконично: "Дикая кошка".
"Огонь леди. Шикарная", "Разрыв", "Нормальной одежды не было?", "Моя икона", "Секс шмекс", - написали фанаты.
MARUV показала попу / instagram.com/maruvofficial
Как сообщал УНИАН, MARUV показала круглую попу в шпагате.
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